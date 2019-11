ASSE : Le Barça ne fait aucun cadeau, Saint-Etienne est déjà hors course

Dans : ASSE.

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo devrait partir cet hiver. L’AS Saint-Etienne est intéressée, mais le prix annoncé semble inaccessible.

A peine un an après sa signature en janvier dernier, Jean-Clair Todibo va déjà quitter le FC Barcelone. Sans surprise, le défenseur central de 19 ans n’est pas parvenu à s’imposer, lui qui n’est apparu qu’à deux reprises cette saison. Il faut dire que le Français est confronté à une rude concurrence avec Gerard Piqué ainsi que ses compatriotes Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur Ernesto Valverde lui préfère le jeune de la Masia Ronald Araujo.

C’en est trop pour l’ancien joueur de Toulouse qui aurait baissé les bras et décidé de faire ses valises. Sachant que les sollicitations ne manquent pas. D’après le quotidien catalan Sport, le Barça aurait reçu plusieurs offres de prêt en provenance de la Premier League et de la Ligue 1. L’une d’entre elles vient probablement de l’AS Saint-Etienne, annoncé parmi les admirateurs de Todibo pour le mercato hivernal à venir.

Todibo, c’est 10 M€

Mais toujours selon la même source, le club stéphanois devrait rapidement abandonner ce dossier. En effet, le Barça, en difficulté financière, privilégie un transfert définitif. C’est pourquoi la piste menant au Bayer Leverkusen serait la plus avancée, le club allemand étant en discussions pour un transfert depuis plusieurs semaines. L’opération pourrait atteindre les 10 millions d’euros et contenir une clause de rachat en faveur des Blaugrana. A ce prix, l’ASSE ne fera sûrement pas monter les enchères.