Officiel : Jean-Louis Gasset prolonge à l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Voici une nouvelle qui devrait faire l’unanimité auprès des supporters de l’ASSE. Dans les tuyaux depuis ce week-end, la prolongation du contrat de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne est désormais officielle. Dans un communiqué publié ce mardi, le club du Forez confirme que « toutes les conditions sont en effet réunies pour privilégier la stabilité. L’ASSE a une totale confiance en Jean-Louis Gasset et en sa capacité à faire adhérer les joueurs à ses principes de jeu dans le respect des valeurs des Verts ».

« Je suis ravi et fier de continuer à entraîner l’AS Saint-Etienne. Le projet et l’ambition des dirigeants m’ont convaincu. Pendant six mois, j’ai pris un plaisir extraordinaire à diriger cette équipe. Saint-Etienne est une ville qui respire le football. La ferveur populaire qui entoure le club est un formidable moteur pour réussir des performances. Je ne m’imaginais pas ailleurs car je me reconnais totalement dans les valeurs de l’ASSE. Aujourd’hui, je n’ai qu’un objectif : bien préparer la saison prochaine » a de son côté expliqué l’ancien entraîneur de Montpellier sur le site officiel des Verts, qui ne précise pas la durée du nouveau contrat de Jean-Louis Gasset.