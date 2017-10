ASSE : Lacroix promet du sang et des larmes contre l'OL

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

En petite forme ces dernières semaines, l’ASSE s’apprête à vivre un match particulier dimanche puisqu’il s’agira pour les hommes d’Oscar Garcia de la réception de l’Olympique Lyonnais dans le derby. Débarqué chez les Verts la saison dernière, Léo Lacroix connaît désormais bien cette ambiance électrique entre les deux clubs. Auteur d’un match très solide contre Toulouse ce week-end (0-0), le défenseur suisse est impatient d’en découdre avec les partenaires de Nabil Fekir. Et il promet une chose au peuple stéphanois : il est prêt à « mourir » sur le terrain si cela est nécessaire.

« Il faudra travailler encore plus pour faire un gros match dimanche. Ce sera une grande fête et un gros match. Il faudra tout donner, mourir sur le terrain pour les supporters. On va essayer de bien récupérer cette semaine et bien travailler pour préparer ce match important » a lancé l’ancien défenseur du FC Sion, qui sera certainement titulaire contre Lyon en l’absence de Loïc Perrin, très probablement forfait pour cette rencontre suite à sa blessure contractée à Troyes le 1er octobre dernier.