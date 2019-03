ASSE : La ville de Saint-Etienne présente ses excuses

Dans : ASSE, Ligue 1.

Réagissant aux propos désagréables d'Ole Selnaes sur la ville de Saint-Etienne, où le joueur norvégien avait affirmé qu'il s'était terriblement ennuyé, le compte Twitter de la cité du Forez avait très vivement répondu, et même trop vivement, le message envoyé au joueur étant clairement maladroit.

Conscient d'avoir été trop loin, notamment en laissant entendre que les footballeurs n'étaient pas tous sensible à la culture, le community manager de Saint-Etienne a tenu à présenter ses excuses, expliquant avoir riposté sous le coup de la colère. « Nous vous présentons nos excuses pour le tweet sur le départ de Ole Selnaes. Il s’agissait d’une réaction à chaud et maladroite. Notre volonté de défendre notre ville est exacerbée et celle-ci a pu choquer certains d’entre-vous. #Saintetienne aime le foot et son peuple vert », indique ce lundi soir le compte Twitter de Saint-Etienne. Faute avouée à moitié pardonnée.