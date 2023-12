Deux signatures cet hiver, le plan de l’ASSE dévoilé

Dans : ASSE.

Actuellement huitième de Ligue 2, Saint-Etienne n’est pas si loin des places de barragiste et vise toujours la montée en première division. Une ambition que les Verts vont assumer avec un mercato audacieux en janvier.

Il y a quelques jours, Saint-Etienne a officialisé la nomination d’Olivier Dall’Oglio au poste d’entraîneur en lieu et place de Loïc Perrin. La page Laurent Batlles est tournée et les Verts vont maintenant regarder le futur avec l’espoir de monter en Ligue 1 à la fin de la saison. Comptablement, tout est encore jouable puisque les Verts sont 8es avec seulement 4 points de retard sur Grenoble, premier barragiste. Le mois de janvier pourrait aider Saint-Etienne à afficher ses ambitions de montée puisque selon les informations du site Peuple Vert, l’état-major de l’ASSE vise au minimum deux recrues lors du mercato hivernal.

Le média nous apprend que l’objectif du club est de recruter un joueur offensif afin de pallier les blessures ainsi que les statistiques décevants des attaquants foréziens. Le portrait robot de cette recrue offensive a été dressée par le board stéphanois, il s’agit d’un joueur de profondeur dont la qualité principale est la vitesse. Au-delà d’une recrue en attaque, Saint-Etienne espère attirer un défenseur lors du mercato de janvier. Un défenseur central également capable de jouer au poste de latéral droit est ciblé mais cette deuxième recrue dépendra aussi des moyens du club et de la capacité ou non des Verts à se délester de certains joueurs.

« On a commencé à en parler forcément. On va en parler un peu plus en profondeur. Mais on a déjà ciblé des choses qu’Olivier a ciblées. Je pense qu’on est sur la même longueur d’onde et forcément qu’on va prendre du temps pour en parler plus en détail » a d’ailleurs indiqué Loïc Perrin lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Olivier Dall’Oglio. Reste maintenant à voir qui seront les joueurs ciblés par Saint-Etienne lors de ce mercato hivernal qui promet d’être agité dans le Forez car parallèlement, plusieurs joueurs sont susceptibles de faire leurs valises de Moueffek à Chambost en passant par Charbonnier, Nade, Rivera ou encore Dreyer et Diarra.