ASSE ‍: La VAR énerve déjà le serial buteur stéphanois

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Double buteur face à l'AS Monaco, Ibrahima Sissoko a vu par deux fois ses réalisations refusées par l'arbitrage vidéo à cause de position de hors-jeu. Pour lui, la VAR est contre-productive.

Ibrahima Sissoko se souviendra pendant longtemps de sa première en Ligue 1 sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Recruté à l'été 2023 pour pallier le départ de Jean-Philippe Krasso, l'attaquant de pointe n'a eu aucun mal à se faire une place en Ligue 2. Artisan de la remontée, il a tout pour s'éclater dans l'élite du football français. Lors de la première journée de la saison, les Verts se déplaçaient sur la pelouse de l'AS Monaco. Un gros morceau pour commencer, même si cela n'a pas empêché l'équipe d'Olivier Dall'Oglio de montrer de belles choses. Ces derniers auraient même pu prendre les devants grâce à deux buts de Sissoko... finalement refusés après intervention de l'arbitrage vidéo. En conférence de presse, il revient sur cet événement.

Ibrahima Sissoko cash sur la VAR

Sissoko : "Peut-être que cela tue un peu le football" #ASSE https://t.co/0DmDVfZ8iX— Envertetcontretous (@Site_Evect) August 24, 2024

En marge de la réception du Havre, Ibrahima Sissoko a participé au traditionnel exercice de la conférence de presse. L'occasion pour lui de revenir sur son premier match et ses deux buts refusés par la VAR. « Au départ, je ne sais pas qu’il y a hors-jeu. Une fois que je regarde l’arbitre et sa décision finale, forcément, il y a un peu de déception, mais nous étions dans une bonne période de jeu et il fallait surtout penser à continuer de pousser pour revenir au score », commence l'attaquant stéphanois.

Avant de poursuivre, cash. « Vous savez moi les décisions d’arbitrage... Je suis là pour jouer au football, ce n’est pas à moi de décider de cela, oui pour les attaquants, peut-être que cela tue un peu le football. À moi d’être plus juste dans ma façon de jouer pour les prochaines fois », conclut-il. Le message est passé.