ASSE : La trouvaille de Galtier pour gagner le 100e derby contre l’OL

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Souvent critiqué pour sa philosophie jugée défensive, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne Christophe Galtier a tout de même obtenu de bons résultats.

Le technicien français savait motiver son groupe, notamment avant d’affronter l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que les Verts ont parfois été inférieurs à leur rival sur le plan technique, d’où la nécessité de compenser avec un état d’esprit irréprochable. A l’image du 100e derby remporté à Gerland (0-1) grâce à un coup franc direct de Dimitri Payet en septembre 2010. Un grand moment dans la carrière de l’ancien Stéphanois Christophe Landrin, marqué par une décision de Galtier avant la rencontre.

« On s’attendait à ce qu’il nous passe des extraits de matchs de l’adversaire, comme cela peut être le cas pendant la saison. Mais en fait, dans le bus qui nous emmenait à Gerland, il nous a montré une vidéo faite par un supporter, a raconté l’ex-milieu de terrain au Progrès. C’était nouveau. Le film n’était pas très long, peut-être cinq minutes. Mais cela a suffi à nous donner la chair de poule. Après avoir vu cette vidéo, on s’est senti redevable vis-à-vis de toute une région. On était tous rassemblés autour de la même cause. J’en ai encore des frissons quand j’en reparle aujourd’hui. Ça a été le jackpot. Le coach a touché tout le monde. » Peut-être un conseil pour Oscar Garcia avant le prochain derby dimanche soir.