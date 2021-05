ASSE : La réponse cash d'Aouchiche sur son avenir à Sainté

Dans : ASSE.

Recrue phare de Claude Puel à Saint-Etienne l’été dernier, Adil Aouchiche réalise une saison mitigée.

Le milieu de terrain offensif de 18 ans était très attendu, après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur du PSG. En dépit de grosses difficultés lors de la première partie de saison, Adil Aouchiche a tout de même réussi à se faire une ligne de statistiques intéressante avec deux buts et cinq passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison. Après une année de découverte du haut niveau dans un rôle de titulaire, Adil Aouchiche sera forcément attendu à un niveau encore supérieur à Saint-Etienne, où son talent ne fait aucun doute. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu offensif des Verts envisage-t-il par ailleurs de prolonger rapidement son contrat ?

Dans une interview accordée à But, sa réponse a été très cash. Pour l’heure, la signature d’un nouveau contrat à Saint-Etienne n’est pas la priorité. « Je me suis déjà inscrit sur la durée en signant ici. Je ne me pose pas trop de questions sur l'avenir. Je suis plus focalisé sur le maintien, la fin de saison » a confié Adil Aouchiche avant de s’attarder sur Claude Puel, l’homme à l’origine de sa venue à Saint-Etienne cet été. « Il donne plus de consignes aux jeunes. Il ne nous lâche pas. Il sait comment s'y prendre avec les jeunes. Il a l'habitude. Il a beaucoup d'expérience. Mon poste ? Je préfère jouer en 8 ou en 10, dans l'axe, je ne le cache pas. Mais c'est plus simple de partir sur le côté pour éviter la densité. C'est pour ça que le coach m'a essayé dans plusieurs dispositifs, à plusieurs postes. C'est bien pour l'expérience » a confié Adil Aouchiche, pour qui un match spécial arrive dimanche après-midi. Un choc face à l’OM à Geoffroy-Guichard au cours duquel le pur Titi du centre de formation du PSG aura à cœur de briller.