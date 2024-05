Vente ASSE ‍: La grande nouvelle va tomber, le prix est dévoilé

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne espère toujours pouvoir remonter en Ligue 1 en cette fin de saison. Surtout que les temps changent chez les Verts, eux qui vont prochainement être vendus.

A Saint-Etienne, une nouvelle ère va prochainement commencer. Et les fans et observateurs du club du Forez espèrent que cela pourra se faire en Ligue 1. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer étaient ouverts à une vente de l'AS Saint-Etienne depuis quelque temps et ils ont fini par trouver preneur. En effet, selon les informations du journaliste Didier Bigard, ce n'est plus qu'une question de temps avant que le rachat du club par Ivan Gazidis ne soit officialisé. L'ancien dirigeant du Milan AC et d'Arsenal prendra la direction du club après le rachat de l'ASSE par le groupe Kilmer pour 20 à 30 millions d'euros, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne vendu, une nouvelle ère va commencer

A Ivan Gazidis de jouer désormais, lui qui avait été très apprécié lors de son expérience à l'AC Milan. L'homme d'affaires est réputé pour savoir générer des revenus financiers et il devra vite rassurer quant à ses ambitions pour l'AS Saint-Etienne. En cas de remontée en Ligue 1 ou de nouvelle saison en Ligue 2, il faudra investir lors des périodes de mercato afin d'afficher des espoirs nouveaux. A noter que le rachat des Verts pourrait être annoncé avant QRM-ASSE vendredi soir prochain. Encore un peu de patience donc pour des supporters stéphanois qui ont encore du mal à réaliser que leur club va enfin mettre fin à l'ère Romeyer-Caïazzo, qui dirigent le club depuis 2006. Avant d'en savoir plus sur ce qui se passera après la vente, c'est une saison qu'il faut finir. Un succès face à Quevilly sera primordial pour continuer d'espérer à une remontée en Ligue 1, que tout un peuple et une ville attendent depuis 2022.