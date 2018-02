ASSE : La preuve que l'ASSE va mettre le paquet sur le mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato promet d’être (très) agité du côté de l’AS Saint-Etienne cet été. Il faut dire que le club du Forez s’est bien renforcé cet hiver, mais beaucoup de joueurs seront en fin de contrat (Bamba, Debuchy) ou en fin de prêt (Ntep, Cabella). C’est donc une bonne partie de l’équipe des Verts qu’il faudra reconstruire. Et pour parvenir à cela, le club stéphanois anticipe les choses et renforce son équipe de recruteurs. Selon les informations du compte Twitter « Le chercheur de talents », Julien Cordonnier va ainsi intégrer la cellule de recrutement de l’ASSE.

Ancien joueur professionnel, l’ex-défenseur de Châteauroux était ensuite devenu directeur sportif de l’US Orléans (Ligue 2). Depuis peu, il exerçait la fonction d’agent de joueurs. En juin prochain, il devrait donc découvrir un nouveau métier lié au football en devenant recruteur de l’AS Saint-Etienne. Il sera ainsi être d’une aide précieuse à Dominique Rocheteau, notamment dans le but de dénicher des talents en Ligue 2 et National… L’ASSE sera active au mercato, et ça commence maintenant.