ASSE : La pire équipe de L1 ne veut même pas de Beric…

Dans : ASSE.

Peu utilisé par l’entraîneur Claude Puel, Robert Beric (28 ans) ne sera pas retenu par l’AS Saint-Etienne cet hiver. Encore faudrait-il que l’attaquant sous contrat jusqu'en 2022 soit sollicité.

Bien avant l’ouverture du marché des transferts, Claude Puel a clairement annoncé son objectif. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne souhaite profiter du mois de janvier pour réduire le nombre de joueurs à sa disposition. Les indésirables ne seront donc pas retenus, ils seront même poussés vers la sortie si nécessaire. Bien sûr, le successeur de Ghislain Printant n’a pas donné de noms. Mais on devine assez facilement que Robert Beric fait partie de la liste. Il suffit de jeter un œil au temps de jeu de l’attaquant, seulement titularisé à quatre reprises en Ligue 1 cette saison.

Une statistique presque humiliante quand on sait que les Verts, peu épargnés par les blessures, n’ont que très peu d’avants-centres expérimentés dans leur effectif. On apprend donc sans surprise que le Slovène a été proposé à Toulouse. Mais selon les informations du site Lesviolets.com, le Téfécé a refusé de l’accueillir. Le groupe d’Antoine Kombouaré serait suffisamment fourni avec Efthymios Koulouris, Yaya Sanogo et Aaron Leya Iseka. En réalité, on se doute que la lanterne rouge, qui vient de perdre ses neuf derniers matchs de championnat, n’est tout simplement pas intéressée par Beric, auteur d’un petit but dont les supporters de l’Olympique Lyonnais se souviennent bien…