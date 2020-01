ASSE : La Ligue des Champions de retour, Puel voit grand pour les Verts

Dans : ASSE.

A la tête de Saint-Etienne depuis octobre 2019, Claude Puel avait réalisé une incroyable série de matchs sans défaite avec les Verts.

Il n’y a pas si longtemps que cela, Saint-Etienne était aux portes du podium. Une longue série de défaites et de matchs nul plus tard, les hommes de Claude Puel se retrouvent maintenant à une décevante 15e place, malgré le succès face à Nîmes samedi (2-1). Mais l’ancien entraîneur de Leicester voit plus loin. Dans les colonnes de France Football, l’homme fort de l’ASSE a indiqué que son objectif était de contribuer au retour des Verts en Ligue des Champions dans les cinq ans à venir. Un sacré challenge qui laisse sans doute rêveur les habitués de Geoffroy-Guichard…

« Qu'est-ce qui m'intéresse ? Trouver les joueurs pour accompagner le développement du club, et les amener à maturité, comme je l'ai fait à Lille et à Nice, où je voulais revenir au foot que je voyais à l'époque de Huck, Guillou et Jouve. Et comme j'avais commencé à le faire aussi à Leicester en deux mercatos, le premier pour réduire l'effectif, le second pour prendre des joueurs techniques à chaque poste » a indiqué l’entraîneur de Saint-Etienne, avant de conclure. « C'est la même idée et la même logique avec Saint-Étienne. Je ne m'arrête pas aux difficultés actuelles et je sais que le défi et l'exigence sont énormes. Mais j'aimerais bien que cette équipe joue la Ligue des Champions dans cinq ans. Même si je ne suis plus là et que je n'en profite pas. Ça, ça fait partie du foot ». Voilà une mentalité qui force le respect, et qui va provoquer l’enthousiasme générale dans les travées de Saint-Etienne, où l’on attend un homme fort qui donne les grandes lignes du projet depuis plusieurs années maintenant. Avec Claude Puel, les Verts tiennent sans doute plus qu’un simple entraîneur.