ASSE : L'OM ne fait vraiment plus peur, Denis Balbir le prouve

Dans : ASSE, OM, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est un véritable choc pour la 4e place qui va se disputer entre l’Olympique de Marseille et Saint-Etienne au Stade Vélodrome. Le vainqueur prendrait assurément une belle option sur son adversaire, et pourrait en plus se rapprocher du podium. Le choc est donc très attendu et vaudra cher. Reboosté par la venue de Balotelli, l’OM est favori selon les bookmakers. Mais pour Denis Balbir, l’ASSE n’a pas à craindre ce déplacement au Stade Vélodrome. Car pour le consultant de But Football Club, l’équipe de Jean-Louis Gasset peut ramener au minimum un point de Marseille sans trembler.

« Dimanche soir (21 heures), l’ASSE affronte l’OM au Vélodrome. Les Verts ont pris deux points d’avance sur leurs rivaux au meilleur moment. Je pense qu’en étant sérieuse, l’équipe stéphanoise peut ramener un point de ce déplacement. Je pense même que ce match à Marseille sera plus facile à gérer que la réception de Lille la semaine suivante. L’OM n’a pas une équipe de contres contrairement aux Dogues. Cette saison, la défense ligérienne se livre beaucoup et je crains plus les qualités lilloises que le jeu placé des Phocéens » a confié Denis Balbir, lequel craint bien plus l’armada offensive du LOSC que les joueurs de l’Olympique de Marseille. Reste à voir si les impressions du journaliste se confirmeront dimanche soir…