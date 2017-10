ASSE : L’OL arrive, une légende des Verts commence à flipper

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Sixième place trompeuse pour les Verts en Ligue 1 ? C’est ce que pensent de nombreux observateurs, pour qui l’effet Oscar Garcia s’est désormais estompé. Les points perdus récemment vont faire très mal, à l’image de cette défaite à domicile face à Montpellier, puis de l’élimination de la Coupe de la Ligue à Strasbourg. Car le programme s’annonce musclé, et Robert Herbin n’en fait pas mystère, il ne voit pas l’AS Saint-Etienne se mettre au niveau de ses futurs adversaires.

« Il n’y a pas d’enchaînement. On rencontre beaucoup de problèmes de placement. Techniquement, ce n’est pas très bon non plus. On a vu quelques bavures, des gestes immanquables qui sont ratés. Hormis Ruffier qui a fait le boulot correctement et qui a 6, j’ai mis la note de 5 à tous les autres joueurs. On a été médiocre dans le jeu, donc je condamne l’ensemble. Les Verts sont en train de sombrer. Il va falloir qu’ils soient meilleurs lors des prochains matchs sinon cela va être la catastrophe. Le programme à venir s’annonce difficile. Ce sera du haut niveau. J’ai peur que les Verts ne soient pas à la hauteur de ce qui les attend à partir de maintenant. Les progrès ne viendront que si le collectif s’améliore », a constaté la légende des Verts dans le Progrès, après le match face à Strasbourg. Une équipe trop moyenne, sans défense solide et sans buteur, voilà qui a de quoi en effet inquiéter alors que des rencontres à Toulouse et face à Lyon notamment.