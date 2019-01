ASSE : L'obsession de Khazri va plaire aux fans de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Encore buteur samedi lors de la victoire contre Guingamp (0-1), Whabi Khazri est assurément l’homme fort des Verts depuis le début de la saison.

L’international tunisien confirme ses bonnes dispositions entrevues avant Noël, et symbolise les ambitions de Saint-Etienne, dont l’objectif est de retrouver la coupe d’Europe à l’issue de la saison. D’ailleurs, l’obsession de l’ancien Rennais est clairement de ramener les Verts au minimum en Ligue Europa, car Geoffroy-Guichard mérite de vivre l’émotion des grandes soirées européennes selon Wahbi Khazri. Un discours qui va assurément faire plaisir aux supporters stéphanois…

« C'est une victoire importante, on avait à cœur de bien continuer l'année. On a fait 35 à 40 bonnes premières minutes mais on est mal entrés dans le match en deuxième période. Au final, on est contents d'empocher les trois points. Atteindre les 10 buts ? Je ne me focalisais pas là-dessus. Le plus important est d'avoir pris les trois points. Maintenant nous avons deux gros matches contre deux grosses équipes. On aura à cœur de faire des gros matches pour notre public. Notre but est de finir la saison le plus haut possible, d'être européens car ce club mérite de jouer la Coupe d'Europe chaque année » a expliqué l’attaquant de l’ASSE. A égalité de points avec Lyon mais avec deux matchs en plus sur Marseille, les Verts sont dans le bon wagon.