ASSE : L'ASSE veut bien discuter mais colle une pression énorme sur Bamba

Dans : ASSE, Ligue 1.

Mis à l'écart du groupe d'Oscar Garcia, Jonathan Bamba semble vouloir adoucir les angles avec l'AS Saint-Etienne en acceptant de réouvrir les négociations sur une éventuelle prolongation de contrat. De quoi forcément soulager un peu le staff de l'ASSE. Mais ce dimanche, le directeur sportif des Verts est très clair. Si les discussions vont reprendre, Jonathan Bamba va tout de même rester à l'écart au moins encore deux matches, et cela même si Oscar Garcia compte ouvertement sur son attaquant.

« Après que nous lui avons laissé des messages, Aboubakar Traoré, son frère, nous a rappelés. Il va trouver une date pour qu'on se voie. J'en ai parlé avec "Jo" samedi. Il était au courant. On se reverra dans les huit, dix jours, je pense. C'est même sûr. Le contact est rétabli. On va enfin pouvoir rediscuter. S’il rejouera mercredi en Coupe de la Ligue ? Non. Sa situation reste inchangée. Il n'ira pas en Alsace. Ni à Toulouse dimanche? A priori, non plus. Après, on ne sait jamais. L'important, c'était de renouer le contact avec ses trois représentants. C'est fait. On verra si c’est une bonne nouvelle », a lancé, dans L’Equipe, Dominique Rocheteau. Jonathan Bamba est prévenu, l'ASSE ne lui a pas tout pardonné d'un seul coup.