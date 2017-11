ASSE : L'ASSE en route vers la Ligue 2 ? La question est posée !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a sombré mardi soir à Bordeaux et les Verts continuent à s'enfoncer doucement mais sûrement au classement. Depuis la déroute dans le derby à Geoffroy-Guichard, l'ASSE semble être totalement à côté de la plaque, et le départ d'Oscar Garcia a ajouté à cette confusion totale. Sur la chaîne L'Equipe, la question d'une possible descente de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 a été posée. Et si personne n'a été affirmatif, le choix d'imposer un duo Sablé-Gasset sur le banc inquiète beaucoup.

« Franchement on est dans une situation étonnante, il y a un entraîneur qui a été intronisé alors qu’il n’a strictement aucune expérience, c’est Sablé. Puis ils font venir Gasset, mais qui décide des choix à faire ? Il y a une absence de clarté rien qu’à ce niveau là. Je me demande ce que doivent se dire les joueurs. C’est quand même compliqué ! », a d’abord lancé Etienne Moatti, avant que Thierry Marchand abonde dans le même sens. « L’AS Saint-Etienne a déjà eu un binôme d’entraîneurs, on sait comment ça s’est terminé. C’est la pire des solutions, ça ne peut que mal se terminer. Saint-Etienne l’a déjà expérimenté une fois, mais non ça ne suffit pas, on va rebeloter, et ça ne va pas marcher », a confié le journaliste de France-Football, visiblement inquiet pour l'ASSE à ce stade de la saison.