ASSE : Un attaquant de L1 a tapé dans l’œil des Verts au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Dijon.

Avec de nombreux joueurs recrutés à l’arrache et d’autres en fin de contrat, l’été prochain s’annonce encore très chaud du côté de l’AS Saint-Etienne.

Le club du Forez va devoir recruter à tous les niveaux, puisque 10 départs sont envisagés ! Devant, Jonathan Bamba fera indubitablement ses valises, tandis que Paul-Georges Ntep, Rémy Cabella et Loïs Diony, déjà prêté, ont peu de chances d’être conservés. Les dirigeants cherchent un joueur rapide pour animer les couloirs, et se penchent à nouveau vers Dijon. Au sein du club bourguignon, c’est l’efficacité de Chang-Hoon Kwon qui est apprécié.

L’attaquant coréen parvient à associer vitesse de jeu et justesse technique, et pèse dans l’efficacité offensive de son équipe, avec six buts et deux passes décisives. Selon Le 10 Sport, l’ailier international sud-coréen a été ajouté à la liste des joueurs surveillés de près en vue de l’été, avec un possible passage à l’action en fin de saison si le besoin s’en faisait ressentir. Chang-Hoon Kwon est arrivé en janvier 2017 pour moins d’un million d’euros, et en vaut désormais plus du triple. Sous contrat jusqu’en juin 2021, il est en effet estimé à 3,5 ME.