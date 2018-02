ASSE : L'Angleterre vient mettre le bazar dans le dossier Bamba

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Libre en juin, Jonathan Bamba fait l’objet d'intérêts de plusieurs clubs. L’attaquant de l’ASSE n’a toujours pas prolongé, malgré le forcing des dirigeants stéphanois, et cela donne forcément des idées à plusieurs clubs étrangers à l’affût d’une belle opportunité pour se renforcer à moindre coût en attaque. Cet hiver, l’intérêt du FC Séville ou encore d’Anderlecht avait filtré. Mais plus les semaines passent, plus la liste des prétendants s’allonge. Et à en croire les informations du Sun, l’Angleterre pourrait bien s’attaquer très rapidement à l’international espoir français.

West Ham veut lui faire signer un pré-contrat

A la recherche de joueurs offensifs pour la saison prochaine, West Ham serait très intéressé. Les Hammers auraient même la volonté de faire signer un pré-contrat au joueur afin que ce dernier rejoigne la troupe de David Moyes la saison prochaine. D’autres écuries britanniques sont également sur le coup, parmi lesquels Huddersfield et Crystal Palace. Des destinations pas forcément glamours, mais qui permettraient à Jonathan Bamba d’obtenir (enfin) le salaire qu’il réclame, et qui a fait échouer les négociations avec Saint-Etienne pour une prolongation cet été. Choix sportif ou financier ? L’été 2018 de l’attaquant de l’ASSE risque d’être mouvementé, et le dilemme sera assurément difficile.