ASSE : Pierre Ménès tente de calmer la haine autour de la VAR

Les matchs en semaine, même en début de soirée avant la Ligue des Champions, n’empêchent pas la polémique en Ligue 1.

Ce mercredi, l’utilisation de la VAR a de nouveau scotché tout le monde lors de la rencontre entre Saint-Etienne et Strasbourg. Après avoir logiquement refusé un pénalty pour une main inexistante de Mitrovic, M. Brisac est revenu sur sa décision d’attribuer un pénalty pour les Verts en fin de rencontre, après une faute de Da Costa sur Béric dans la surface. Si le défenseur strasbourgeois touche bien le ballon du bout du pied, il intervient par derrière et fait tomber l’attaquant stéphanois qui ne peut continuer. A la surprise générale, M. Brisac a donc ensuite décidé d’annuler sa décision, ce qui a provoqué une nouvelle incompréhension chez les joueurs et les supporters de l’ASSE.

Même Pierre Ménès, soutien non caché du Racing, a reconnu l’évidence, demandant à chacun de se calmer tant cette énième polémique sur la VAR mettait tout le monde sur les nerfs désormais. Difficile d’y voir clair en effet ces dernières semaines en ce qui concerne les décisions de l’ensemble du corps arbitral avec l’assistance vidéo, même si cela ne fait confirmer que, comme sans la vidéo, tout semble rester largement lié à la question de l’interprétation des gestes.