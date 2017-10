ASSE : L'affaire Hamouma est terminée, mais attention quand même...

Dans : ASSE, Ligue 1.

Romain Hamouma a fait basculer le match de vendredi dernier entre l'AS Saint-Etienne et Montpellier dans le surréalisme en tenant à la mi-temps des propos assez incroyables en direct sur Canal+. « On a commencé dans une tactique, après on a changé mais je crois qu’on n’avait pas compris comment se positionner. Cela a mis énormément de temps à se mettre en place », expliquait Romain Hamouma, laissant sous-entendre que le changement tactique décidé par Oscar Garcia était totalement incompréhensible pour les joueurs de l'ASSE.

Cependant, l'entraîneur des Verts a tenu à dédramatiser l'histoire, reconnaissant quand même qu'il avait pris le temps d'écouter exactement ce qu'avait dit Romain Hamouma. « J’ai vu les images. Romain n’a pas dit ça pour critiquer. Si j’avais vécu cela comme une critique, j’aurais réagi différemment. Mais cela n’en était pas une », explique, dans Le Progrès, Oscar Garcia, qui éteint le début d'incendie et prévient en même temps qu'il est extrêmement attentif à ce que disent ses joueurs. Et ceux qui seraient tentés de le critiquer publiquement sont également prévenus qu'il auront affaire au technicien. A bon entendeur, salut.