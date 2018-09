ASSE : Khazri refuse de la jouer perso chez les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Suspendu à Toulouse (2-3) mardi, Wahbi Khazri s’est fait remarquer pour son retour face à l’AS Monaco (2-0) trois jours plus tard.

Alors que les Monégasques faisaient preuve de maladresse dans le dernier geste, le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne leur a donné une leçon de réalisme avec deux buts inscrits sur trois tirs tentés. Autant dire que l’international tunisien mérite amplement le titre d’homme du match. Mais si certains estiment qu’il n’est pas compatible avec Rémy Cabella, l’ancien Bastiais n’est pas du genre à la jouer perso. La preuve avec ses déclarations d'après-match.

« Quand je suis à ce poste, c'est à moi de conclure les phases de l'équipe, a confié celui qui évoluait derrière l’attaquant Loïs Diony. Ole (Selnaes) me met un super ballon et je fais le bon enchaînement. Les buts ne viennent jamais tout seul, je remercie toujours mes coéquipiers parce qu'ils font du bon boulot. » Et les joueurs stéphanois ne sont pas les seuls concernés par l’hommage de Khazri, élogieux envers le staff des Verts et le public de Geoffroy-Guichard.

Le Tunisien n’oublie personne

« Je me sens bien dans ce stade, l'ambiance est exceptionnelle, elle nous permet de nous sublimer, s’est-il réjoui. On a un groupe et un staff de qualité. Le club et les supporters suivent donc je pense qu'on peut faire de belles choses. (...) J'espère que les supporters seront avec nous toute la saison et qu'on leur fera plaisir parce que ça va dans les deux sens. » On croirait presque entendre un discours après une remise de trophée…