ASSE : Khazri lui « tape sur le système », cette légende craque

Dans : ASSE, Ligue 1.

Homme fort de l’AS Saint-Etienne cette saison, Whabi Khazri traverse une traversée du désert inquiétante dans le Forez.

En effet, l’international tunisien n’a plus marqué le moindre but en Ligue 1 depuis le 16 janvier dernier. Forcément, les résultats de l’ASSE s’en font sentir et les Verts sont désormais à quatre points de Marseille. Encore mis en échec face à Lille dimanche après-midi, l’ancien attaquant du Stade Rennais commence à agacer. Et la patiente de Robert Herbin semble avoir atteint ses limites…

« Quant à Khazri, il me tape sur le système. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà. Il passe son temps à dribbler, à contester. Je vous le dis carrément : il est incontrôlable et ça m'irrite profondément car il nuit plus à son équipe qu'il ne la sert » a confié la légende de l’AS Saint-Etienne dans les colonnes du Progrès. Pourtant patient d’ordinaire, le Sphynx ne supporte plus les prestations plus que moyennes de Khazri, lequel devra assurément élever son niveau de jeu pour permettre aux Verts de terminer la saison en boulet de canon.