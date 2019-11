ASSE : Il joue les bouche-trous, mais ce Vert est heureux

Dans : ASSE.

Milieu très offensif de formation, Franck Honorat joue à un poste totalement inhabituel pour lui depuis quelques matchs sous la houlette de Claude Puel à l’AS Saint-Etienne.

Et pour cause, l’ancien joueur de Clermont a joué dans une position de piston droit au sein d’une défense à cinq face à Nantes avant la trêve internationale (2-3) puis à Geoffroy-Guichard contre Montpellier dimanche après-midi (0-0). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de l'ASSE se débrouille très bien à ce poste, où il dépanne en raison des absences de Sergi Palencia et de Mathieu Debuchy, blessés. Interrogé au sujet de ce dépannage inattendu, Franck Honorat s’est dit très heureux de sa reconversion temporaire.

« Il faut beaucoup défendre (au poste de piston droit) alors que je suis plus un milieu offensif. Mais je suis jeune et si je dois jouer défenseur central, je jouerai défenseur central. Jouer pour la première fois à Geoffroy-Guichard (contre Montpellier dimanche, 0-0) ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'aimerais bien disputer mes premières minutes en Ligue Europa. Cela serait magnifique » a commenté Franck Honorat, dont un prêt cet hiver était encore envisagé il y a quelques semaines. Mais qui pourrait bien avoir convaincu Claude Puel et les dirigeants de l’AS Saint-Etienne de le conserver au sein de leur effectif jusqu’à la fin de la saison grâce à sa polyvalence et son excellent état d’esprit.