ASSE : L'ASSE régale, cela fait le bonheur d'une légende

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi soir face à Monaco, les joueurs de l’AS Saint-Etienne ont régalé leurs supporters. Et avec la victoire au bout grâce à un doublé de Wahbi Khazri, c'était une soirée absolument parfaite pour les Vers. Généralement très exigeant avec les joueurs de Jean-Louis Gasset, Robert Herbin n’avait rien à redire après ce match tant le match des Stéphanois a frôlé la perfection. « Je me suis régalé » a-t-il même concédé, emballé par ce début de saison de l’ASSE.

« On a assisté à une rencontre très plaisante, je me suis régalé. C’est le football que l’on aime regarder. Les Verts ont fait un match de qualité. Ils sont entrés tout de suite dans le vif du sujet, ce qui est la meilleure façon de montrer ses intentions à l’adversaire. Je le dis souvent mais, à mes yeux, il est important de mettre d’entrée la pression sur l’adversaire quitte à s’adapter au fil des minutes » a expliqué Robert Herbin dans Le Progrès. L’ancien joueur de l’ASSE a par ailleurs tenu à féliciter Wahbi Khazri, auteur d’un doublé et qui semble monter en puissance au fil de la saison. « L’ASSE marque deux jolis buts. Khazri est adroit. Je l’ai trouvé plus déterminé que lors des matches précédents. Il a lâché le ballon au bon moment. Il a fait un match intéressant ». Prometteur pour les Verts avant le choc de samedi prochain contre le LOSC…