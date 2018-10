ASSE : Herbin accuse les Verts de jouer comme des sénateurs !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dimanche après-midi, Saint-Etienne n’est pas parvenu à s’imposer sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face au Stade Rennais (1-1). Pourtant, les hommes de Jean-Louis Gasset avaient parfaitement débuté la rencontre en ouvrant le score dès la 5e minute par Wahbi Khazri. Le comportement des Verts après ce but, qui n’ont pas donné l’impression de tout mettre en oeuvre pour faire la différence, a dérangé certains observateurs. Dans les colonnes du Progrès, Robert Herbin a estimé que le manque de détermination et de caractère de Saint-Etienne était flagrant.

« Ce match me laisse un sentiment mitigé. Il y a eu un drôle de scénario avec ce but inscrit d'entrée par Saint-Etienne. Cette réussite aurait dû conférer de la confiance aux Verts mais ceux-ci sont restés sur cet avantage. A mon sens, Ils ont cruellement manqué d'ambition, de conviction et de détermination après avoir ouvert le score. Ils ont commencé à ronronner et Rennes en a profité. Je pensais que les bretons allaient souffrir mais ils se sont au contraire bien ressaisis. C'est une équipe bien organisée qui a fait preuve de caractère lorsqu'elle s'est retrouvée menée. Rennes était plus déterminé que les Verts. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Ce fut le cas à Lille déjà. Les Verts donnent l'impression d'avoir fait l'essentiel et ne forcent pas l'allure. Mais, là, il restait plus de 80 minutes de jeu. J'apparente cela à de la suffisance. D'autre part, je ne sens toujours pas une grande cohésion dans le jeu. L'équipe s'en remet à Ruffier qui a encore réussi quelques arrêts magnifiques et a sauvé son équipe » a expliqué le Sphinx, pour qui Saint-Etienne devra clairement montrer un autre état d’esprit afin de retrouver le top 5 du championnat rapidement. Prochain test à Nîmes, vendredi soir…