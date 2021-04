L1 : Mbappé et Icardi sauvent le PSG contre l'ASSE !

Dans : PSG.

33e journée de Ligue 1 au Parc des Princes

PSG – ASSE : 3-2

Buts : Bouanga (78e), Hamouma (93e) pour l’ASSE ; Mbappé (79e, 87e sp) et Icardi (95e) pour le PSG

Le PSG a décroché une précieuse victoire au terme d'un match spectaculaire contre l'ASSE au Parc des Princes grâce à Mbappé et Icardi.

Privé de nombreux cadres, Mauricio Pochettino alignait une composition très remaniée contre Saint-Etienne avec Kehrer et Bakker en défense, Danilo et Herrera au milieu et une animation offensive avec Mbappé, Rafinha, Sarabia et Kean. La première mi-temps du PSG était laborieuse et logiquement, l’ASSE tenait le match nul après 45 minutes assez décevantes. Le manque de rythme du PSG était criant quelques jours après la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions.

La seconde période était plus animée. En confiance après une mi-temps cohérente, Saint-Etienne faisait entrer des atouts offensifs de poids à l’instar de Bouanga. A dix minutes de la fin, le Gabonais ouvrait d’ailleurs le score, reprenait parfaitement un centre de Trauco venu de la gauche (78e, 0-1). Virtuellement, le PSG se retrouvait à quatre points du LOSC mais c’était sans compter sur Kylian Mbappé, homme à tout faire de ce Paris moyen, qui égalisait sur le coup d’envoi après le but des Verts (79e, 1-1). Hyperactif, très généreux dans les efforts défensifs, Mbappé était récompensé en obtenant un penalty. Fauché par Green, l’international tricolore convertissait ensuite son penalty (87e, 2-1). Loin d’être brillant, Paris pensait tenir une victoire capitale, mais les rebondissements allaient encore être nombreux. Hamouma parvenait à égaliser dans le temps additionnel (93e, 2-2) mais Icardi, entré en cours de jeu, parvenait finalement à donner la victoire au PSG au bout du bout (95e, 3-2). Une victoire au mental pour Paris, qui revient à un point de Lille.