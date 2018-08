ASSE : Gourmand, l'ASSE réclame 5ME pour Beric !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Gentiment poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines, Robert Beric a (peut-être) trouvé un point de chute.

En effet, le journal L’Equipe affirme que l’international slovène de 27 ans fait l’objet d’une offre de 2,5ME de la part du Dynamo Kiev. Une proposition qui ne devrait néanmoins pas être acceptée par les Verts. Et pour cause, le quotidien national révèle que la direction stéphanoise a fixé à 5ME le prix de Robert Beric, qui entre pourtant dans sa dernière année de contrat. S'il venait à se concrétiser, ce transfert devrait en tout cas pimenter la fin du mercato à Saint-Etienne.

En effet, avec ce possible départ et la blessure de Romain Hamouma, les Verts se retrouvent dans l’obligation de recruter un élément offensif supplémentaire. Plusieurs joueurs, aux profils bien différents sont dans la short-list. Les deux pistes les plus sérieuses semblent mener à Georges-Kevin Nkoudou (Tottenham) et à Yannis Salibur (Guingamp), deux ailiers capables de dépanner dans l’axe au besoin. Ces dernières semaines, les noms de Faitout Maoussa et d'El-Ghazi avaient également filtré, sans que ces rumeurs n’aient réellement été confirmés…