ASSE ‍: Geoffroy-Guichard prochain coup de force de Kilmer Sports ‍?

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Nouveau propriétaire de Saint-Etienne, Kilmer Sports pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin. Un potentiel rachat de Geoffroy-Guichard n’est pas à l’ordre du jour, mais la situation est à surveiller de très près.

Comme la quasi-totalité des clubs de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne n’est pas propriétaire de son stade et à terme, cette situation pourrait crisper Kilmer Sports, nouveau propriétaire des Verts. Dans une interview accordée à l’Equipe, le patron canadien de l’ASSE a fait savoir que pour l’heure, un potentiel rachat de Geoffroy-Guichard ne figurait pas à son agenda. « Au Canada, nous sommes souvent partis de rien. Nous avons construit nos stades et créé certaines de nos équipes. Ici, ce n'est pas le même contexte. La métropole de Saint-Étienne Métropole s'en occupe vraiment bien » s’est contenté de commenter Larry Tanenbaum

Pour le patron des Verts, il est capital d’entretenir de bonnes relations avec la ville de Saint-Etienne. Néanmoins à terme, il ne serait pas étonnant de voir Kilmer Sports se positionner pour un rachat du chaudron, selon les informations de Live Foot. Pour le média, il ne fait aucun doute qu’en interne, une réflexion pourrait rapidement être menée sur le faisabilité d’un tel achat, d’autant que le loyer fixé par la ville de Saint-Etienne pour l’utilisation du stade Geoffroy Guichard a augmenté, passant de 1,1 à 1,6 millions d’euros par an.

Un rachat de Geoffroy Guichard estimé à 200 ME

Les Américains et nord-Américains détestent généralement ne pas être propriétaire de leurs stades, de leurs parkings et plus globalement de leurs infrastructures. Dans l’optique de faire évoluer la situation, Kilmer Sports pourrait donc considérer un rachat de Geoffroy-Guichard, mais cela a un prix. Live Foot estime à 200 millions d’euros la potentielle vente du stade du quartier de Carnot Le Marais, dont la capacité totale est de 42.000 places. Dans ce dossier, il sera évidemment crucial de connaître l’avis de la ville de Saint-Etienne alors qu’à Paris par exemple, la mairie refuse catégoriquement une vente du Parc des Princes au PSG, peu importe le prix proposé.