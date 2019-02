ASSE : Gasset s’invente une troisième recrue au mercato

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Contrairement à l’année dernière, le mercato hivernal ne s’est pas passé comme prévu à l’AS Saint-Etienne.

Alors que Jean-Louis Gasset espérait du renfort à plusieurs postes, l’entraîneur des Verts constate que son onze sera affaibli après le probable départ d’Ole Selnaes. En effet, le milieu norvégien, excellent depuis le début de la saison, domine son bras de fer pour atterrir en Chine. Malgré les arrivées en prêt de Youssef Aït Bennasser et de Valentin Vada, c’est forcément une déception pour le coach stéphanois, qui se console comme il peut avec le retour de blessure de Mathieu Debuchy pour la venue de Strasbourg dimanche (17h).

« C'est comme s'il venait d'arriver au mercato ! La tentation est très grande de le faire débuter, s’est emballé Gasset face aux médias. Je me languis qu'il soit là. Il est très important parce qu'il est très malléable et il sent le jeu. Il répond à plusieurs de nos problèmes. Si j'ai mis en place un système équilibré à trois défenseurs, c'est parce que je n'avais pas de joueur de sa qualité pour jouer à quatre derrière. » Remis d’une blessure à la cheville, le latéral droit n’a plus joué en Ligue 1 depuis deux mois.