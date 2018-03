ASSE : Gasset récompense Tannane pour ses exploits en amateur

Dans : ASSE, Ligue 1.

Prêté à Las Palmas l’été dernier, Oussama Tannane (23 ans) n’a pas gardé un excellent souvenir de son passage en Espagne.

Une fois de plus, le Marocain a fait parler de lui à cause de son comportement. L’entraîneur Paco Jémez n’a donc pas hésité à interrompre son prêt pendant le mercato hivernal, obligeant l’ailier à revenir à Saint-Etienne sur la pointe des pieds. Du coup, lorsque le coach stéphanois Jean-Louis Gasset lui a demandé de faire ses preuves avec l’équipe réserve, sur et mais aussi en dehors du terrain, Tannane n’a pas bronché.

L’ancien joueur de l’Heracles Almelo a même brillé avec quatre buts inscrits lors des deux derniers matchs disputés en National 3. Suffisant pour mériter une récompense de Gasset qui l’a réintégré au groupe professionnel. En effet, Tannane était présent à l’entraînement des Verts mardi, révèle le quotidien régional Le Progrès. Une bonne nouvelle pour l’ex-banni qui profite sûrement des mauvaises performances de ses concurrents (Bamba, Hamouma, Monnet-Paquet…).