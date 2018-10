ASSE : Gasset ne fait pas un montagne d'une défaite à Lille

Dans : ASSE, Ligue 1, LOSC.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de l'AS Saint-Etienne après la défaite 3-1 ce samedi à Lille, le deuxième revers de l'ASSE depuis le début de saison) : « Il aurait fallu mieux commencer et ne pas prendre de but au bout de deux minutes en seconde période. Le plan était de les contenir et de ne pas leur laisser d'espaces car ils ont des joueurs très forts devant avec Bamba et Pépé. Il fallait avoir la maîtrise technique pour ne pas se faire contrer. On prend ce deuxième but et après ils sont dans leur confort, ils nous laissent le ballon pour contrer. A la mi-temps, on avait réussir à les contenir. Mais à 2-1 on a dû se découvrir et se jeter dans la bataille pour revenir. On va se remettre au travail. On a perdu que deux matches contre Paris et Lille et il ne faut tomber dans la catastrophe dès qu'on perd. »