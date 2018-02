ASSE : Gasset n’attend qu’une chose pour lâcher les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Après les expériences manquées avec Oscar Garcia puis Julien Sablé, Jean-Louis Gasset a apporté cet hiver son expérience et son calme pour aider les Verts à redresser la barre.

Le technicien français a su profiter des efforts de ses dirigeants pour renforcer l’équipe pour donner un nouveau souffle à Saint-Etienne, qui se retrouve enfin à un classement qui lui permet de regarder devant, et non derrière. En attendant un éventuel exploit dans le derby face à Lyon, les Verts peuvent toutefois déjà se faire du souci au sujet de l’avenir de leur coach. En effet, en arrivant dans le Forez, ce dernier avait souscrit un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2019.

Mais selon L’Equipe, Gasset n’attendrait qu’une chose pour changer d’air en fin de saison, que son acolyte habituel Laurent Blanc trouve un nouveau point de chute de prestige pour le rejoindre et retrouver son rôle d’adjoint. Un déroulement des opérations qui pour le moment ne conviendrait pas à l’ASSE, pour qui il ne serait pas question de libérer son entraineur, alors qu’aucune clause n’est prévue à cet effet dans son contrat. Néanmoins, si Laurent Blanc venait à récupérer un poste de premier choix, le comportement de Jean-Louis Gasset, qui pourrait très bien démissionner, comme l’avait fait Oscar Garcia, pourrait bien mettre à nouveau les Verts dans une position difficile.