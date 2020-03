ASSE : Un Brésilien dans le collimateur de Claude Puel ?

Dans : ASSE.

Claude Puel a désormais clairement les pleins pouvoirs à l'AS Saint-Etienne. Le coach des Verts a bien l'intention d'en profiter en faisant du vide au mercato.

Après un gros coup de chaud provoqué par la décision de Claude Puel de ne pas rester à l’ASSE si Roland Romeyer ne le laissait pas travailler comme il le souhaitait, le technicien stéphanois a reçu de la part des dirigeants des Verts l’assurance qu’il était libre de mener son équipe comme il l’entendait. Et cela va évidemment se concrétiser lors du prochain mercato estival, Claude Puel voulant procéder à du changement au sein d’un effectif qu’il n’a pas choisi. Selon ButFootballClub, un joueur serait déjà dans le collimateur de l’entraîneur et pourrait donc partir plus vite que prévu. Ce dernier ne serait en effet pas du tout convaincu par Gabriel Silva.

Et même si ce dernier a encore trois ans de contrat avec l’AS Saint-Etienne, les Verts l’ayant prolongé en janvier 2019, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont invités à étudier les offres qui pourraient arriver pour le défenseur brésilien. Un joueur que l’ASSE avait fait signer en provenance de l’Udinese pour 2,5ME en août 2017. Agé de 28 ans, Gabriel Silva n’est clairement plus le premier, ni même le deuxième choix de Claude Puel en défense, et la porte est donc grande ouverte pour un départ lors du prochain marché des transferts. Reste que l'AS Saint-Etienne doit plutôt penser à un prêt qu'à un transfert, sauf à brader son défenseur brésilien.