ASSE : Gasset n'a pas vraiment aimé cette qualification en Coupe

Dans : ASSE, Coupe de France, Coupe.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après la qualification en Coupe de France contre Nîmes (2-0) : « Je suis rassuré ! Nous n’avions pas le droit à l’erreur. Mais ce n’est qu’un match de Coupe de France, il ne nous donne pas de points pour le championnat. Il faudra mettre d’autres ingrédients la semaine prochaine, face à Toulouse, pour se créer plus d’occasions car c’était insuffisant en première période. Cette victoire va nous permettre de travailler dans la sérénité et de prolonger le discours du stage. Il ne faut pas oublier que les paramètres nous ont été favorables. L’adversaire a eu une expulsion, mais nous sommes tout de même allés chercher la réussite. Les matchs contre Toulouse et Metz seront importants. Il va falloir gravir les marches petit à petit et. Beric ? Il est venu pour ça et c’est bien pour lui qu’il ait marqué dès son premier match même s’il n’est pas encore au top physiquement. Je savais que sa blessure était derrière lui et j’ai découvert sa présence devant le but pendant le stage. Il fait l’unanimité au niveau du groupe ».