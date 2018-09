ASSE : Gasset lâche définitivement Laurent Blanc

Dans : ASSE, Ligue 1.

Libre depuis désormais plus de deux ans, Laurent Blanc n’a toujours pas trouvé de poste à sa dimension, lui qui affirme haut et fort qu’il veut désormais repartir, mais dans un club à fortes ambitions.

Son nom est parfois cité en Angleterre, mais le « Président » n’a toujours pas rebondi depuis la fin de son aventure au PSG. S’il a récupéré de juteuses indemnisations qui l’amènent bien loin du besoin, le champion du monde ne pourra en tout cas plus compter sur son fidèle adjoint. Jean-Louis Gasset s’est engagé sur le moyen terme avec l’AS Saint-Etienne, et il n’a plus l’intention de quitter la France à 64 ans.

« Non. Si Laurent trouve, ce sera à l'étranger. On en a discuté : désormais, je veux rester à proximité de ma famille. Je le remercie de ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu, à Bordeaux, en équipe de France ou à Paris, des choses que je n'aurais jamais connues de ma vie sans lui », a livré au Parisien l’entraineur des Verts, qui a tourné la page de son fameux duo avec Laurent Blanc, qui aura duré 9 ans.