ASSE : Gasset en a déjà ras la casquette de la VAR...

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après le nul contre Amiens (0-0) : « Je ne suis pas déçu de l'état d'esprit. Nous avons essayé après la mi-temps mais nous n'avons pas trouvé la clé de cette défense groupée pour marquer. Il y a eu deux ou trois faits de jeu qui nous ont été totalement contraires. Nous marquons en première période : hors-jeu. Nous marquons après la mi-temps, on me dit qu'il a poussé. Il y a une main, il n'y a pas penalty. Il y a peut-être faute sur Beric, il n'y a toujours pas penalty. Toutes les décisions dans la surface ont été contre nous. Tout le monde doit être arbitré de la même manière. Le VAR était censé réduire des polémiques d'arbitrage ? Ce sera un débat. Il faudra en discuter. Sur quelques actions, on peut aller voir l'écran. Pas seulement sur le but. On a été voir l'écran juste pour refuser, justement le but, car il y a poussette de Kolo ».