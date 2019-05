ASSE : Gasset a prévenu St-Etienne, il quitte les Verts !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset a rendez-vous avec les dirigeants de l'AS Saint-Etienne dans 24 heures, mais à priori l'entraîneur des Verts a déjà fait savoir à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo que son choix était fait concernant son avenir sur le banc de l'ASSE. En effet, RMC annonce ce lundi après-midi que Jean-Louis Gasset a prévenu il y a quelques heures les deux présidents de Saint-Etienne qu'il ne sera plus leur entraîneur la saison prochaine. Et si Jean-Louis Gasset quitte l'ASSE, ce n'est, à priori, pas pour reprendre une fonction du côté de Montpellier, contrairement aux rumeurs qui circulaient depuis plus jours, et encore moins pour rejoindre Laurent Blanc.

Agé de 65 ans, Jean-Louis Gasset estime en effet que l'heure est venue de prendre sa retraite. Un choix finalement pas si étonnant, le technicien stéphanois ayant reconnu samedi, après la victoire contre Nice synonyme de qualification pour l'Europa League, qu'il sortait très fatigué de cette saison 2018-2019. Alors, avec sagesse, il aurait décidé de se mettre à l'écart d'un métier terriblement usant et cela même si effectivement Montpellier lui garde un poste bien au chaud au cas où il changerait d'avis à l'avenir. Cette nouvelle est forcément un coup dur pour l'AS Saint-Etienne qui va devoir trouver un remplaçant à un entraîneur qui fait l'unanimité.