ASSE ‍: Folie à Saint-Etienne avant le derby

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la veille du déplacement à l’OL dans le derby, Saint-Etienne a ouvert son dernier entraînement au public. L’occasion de recevoir une grande dose d’amour avant de partir en direction du Groupama Stadium.

Absent du programme de la Ligue 1 depuis plusieurs années, le derby entre l’OL et Saint-Etienne est enfin de retour ce dimanche soir en clôture de la 11e journée. Une affiche très attendue par les supporters des deux camps, et l’engouement s’est vérifié ce samedi lors du dernier entraînement des joueurs de l’ASSE avant le grand départ pour Lyon. Comme c’est de coutume avant ce genre d’affiche, le club stéphanois avait pris la décision d’ouvrir au public l’entraînement de veille de match, histoire que les joueurs reçoivent les encouragements et les bonnes ondes de leurs supporters. Dans une vidéo publiée sur X par l’ASSE, on peut voir que des centaines de supporters de Saint-Etienne avaient fait le déplacement et ont véritablement enflammé le camp d’entraînement des Verts. De quoi préparer ce choc avec une motivation colossale pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio, qui seront privés de leurs supporters pour le match de dimanche soir au Groupama Stadium sur décision des autorités.