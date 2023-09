ASSE ‍: Entraineur viré, club vendu, Saint-Etienne en feu

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

En cas de mauvaise performance ce samedi contre Caen, ce sera le débarquement de Normandie pour Laurent Batlles, au sein d'un club de Saint-Etienne qui n'a pas besoin de résultats décevants pour s'enfoncer dans la crise avec ses dirigeants.

Ce samedi, dans un match de gala du championnat de Ligue 2, le SM Caen reçoit l’AS Saint-Etienne dans un stade d’Ornano qui sera plein à craquer. Il faut dire que Malherbe entend bien poursuivre son bon début de saison et lutter pour la montée en Ligue 1 jusqu’au bout. Pour l’ASSE, c’est très mal parti avec un bilan compliqué et un entraîneur sur le point de se faire virer. A la prochaine contre-performance, Laurent Batlles va prendre la porte annonce Le Progrès, pour qui le technicien français aurait même pu être viré avant la trêve sans un pénalty arrêté par son gardien contre Valenciennes (0-0). Président du club du Forez, Roland Romeyer estime que la collaboration avec Batlles ne fonctionne tout simplement pas, et qu’il est l’heure de prendre une décision radicale pour essayer de faire remonter les Verts au classement.

Déprimé, Romeyer veut vendre l'ASSE

Le président des Verts est très déçu par ses propres dirigeants, que ce soit pour le recrutement sur le marché des transferts ou sur la gestion du club en interne. Résultat, comme c’est annoncé depuis des années, il entend désormais vendre dès que possible un club qui est aussi gangréné par des supporters incontrôlables, qui coûtent des points, des amendes et des tribunes fermées chaque saison. Résultat, selon Le Progrès, malgré la baisse de valeur de l’ASSE, Roland Romeyer, qui est dit « déprimé » a vraiment l’intention de vendre le club dès qu’il le pourra. Ce ne sera pas facile, car les candidats ne pleuvent pas, et surtout que son compère Bernard Caïazzo, qui ne gère plus du tout Saint-Etienne depuis le Golfe où il a élu résidence, entend aussi avoir une part importante en cas de vente, et se montre donc gourmand. Néanmoins, force est de constater que la passion n’est plus là, surtout que sportivement, Sainté s’enfonce plus qu’autre chose dans l’échiquier du football français.