ASSE : Embrouille d’agents, Kechrida fait demi-tour ?

Dans : ASSE.

Le mercato très calme de Saint-Etienne devait se décanter cette semaine avec la signature annoncée de Wajdi Kechrida.

Après six ans passés à l’Etoile Sportive du Sahel, l’international tunisien de 26 ans était attendu avec grande impatience par Claude Puel. Mais pour l’heure, le latéral droit n’a toujours pas paraphé son contrat de quatre ans en faveur de l’ASSE. La visite médicale de Wajdi Kechrida s’est pourtant déroulée sans accroc. Mais à en croire les informations obtenues par Mohamed Toubache-Ter, une embrouille d’agents retarde le deal et pourrait subitement tout faire capoter. Une mauvaise nouvelle pour les supporters de l’ASSE, qui attendent désespérément un peu de mouvement histoire de vibrer comme les supporters des autres clubs de Ligue 1 dans ce mercato estival qui rime plus que jamais avec économie.

Le transfert de Kechrida remis en cause ?

« Hier lors du magnifique live chez @SainteInside, j’ai confirmé une info concernant le latéral droit, Kechrida. Manifestement, il y a eu une VM mais pas de signature. La raison est la suivante : le joueur aurait mandaté plusieurs agents ce qui offusque Saint-Etienne. Courtisé par Montpellier la saison dernière, le joueur avait rencontré le même problème ce qui avait rendu sa venue à Montpellier, impossible !! Cependant, à se demander si Saint-Etienne est vraiment Sainté… ou Dallas, ton univers impitoyable » a publié le journaliste, pour qui la signature de Wajdi Kechrida à Saint-Etienne est totalement remise en cause. Un coup dur pour les Verts, incapables de boucler la moindre recrue pour le moment tandis que dans le sens des départs, c’est également le calme plat. Outre la signature de Jessy Moulin à Troyes, les indésirables de Claude Puel ne trouvent pas preneur. Et c’est bien le problème pour l’ASSE, qui doit absolument alléger sa masse salariale avant de pouvoir investir sur le marché des transferts.