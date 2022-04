ASSE : Dupraz ressort Puel du placard, tension maximum !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Avant de recevoir Brest samedi à Geoffroy-Guichard, dans un match encore décisif pour le maintien en Ligue 1, Pascal Dupraz semble très tendu. Au point même de revenir sur son prédécesseur au poste d'entraîneur.

Dans le passé, Pascal Dupraz a souvent à gérer des clubs dans des situations compliquées, et c’est d’ailleurs pour cela que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont allés le chercher au cœur de l’hiver lorsqu’ils ont décidé de se débarrasser de Claude Puel après un début de saison très compliqué pour l’AS Saint-Étienne. Jusqu’à maintenant, le technicien savoyard était resté relativement zen, même si après une période de bons résultats, les Verts sont rapidement retombés dans leurs travers, et dans la zone rouge du classement de Ligue 1. Mais la déroute du week-end dernier à Lorient a changé la donne, et avant le match contre le Stade Brestois devient un rendez-vous qu’il ne faudra pas rater. Tout cela dans un climat très tendu, les supporters de l’ASSE ayant peu apprécié l’humiliation lorientaise, au point de clairement ne plus trop faire une confiance absolue à Pascal Dupraz pour assurer le maintien.

Dupraz vs Puel, il n'y a pas photo à l'AS Saint-Étienne

🎙️Pascal #Dupraz : "Je comprends la colère des supporters, (ils) sont blessés par le match à Lorient, nous le sommes aussi. À nous de le prouver."#ASSESB29 #ASSE pic.twitter.com/jJz46gpgrf — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) April 14, 2022

Face à la presse, avant ce match du week-end de Pâques, l’entraîneur de 59 ans n’était pas vraiment d’humeur aussi badine que d’habitude. Et preuve que la tension ambiante gagne Pascal Dupraz, ce dernier n’a pas manqué de rappeler plusieurs à ses interlocuteurs que, quoi qu’on en dise, son bilan était meilleur que celui de Claude Puel. « Mon équipe a pris 15 points en 13 matchs ? C’est mieux que 12 points en 18 matchs… », a lancé le technicien stéphanois en référence aux performances de l’équipe stéphanoise sous les ordres de Claude Puel avant que finalement il ne soit débarqué de son poste. Du côté des tribunes de Geoffroy-Guichard, on espère surtout que lors des 7 matchs qui restent avant la fin de la saison on fera mieux que les 7 derniers, puisque l'AS Saint-Étienne a signé une seule victoire, trois défaites et trois nuls.