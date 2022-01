ASSE : Dupraz refuse le retour du héros du derby

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant lors de ce mercato hivernal, Saint-Etienne a refusé le retour de Robert Beric.

Très actif sur le marché des transferts, l’ASSE a d’ores et déjà bouclé les arrivées de Sada Thioub, de Paul Bernardoni ou encore de Joris Gnagnon et de Bakary Sako. Dans les prochaines heures, Saint-Etienne va également annoncer la venue d’Eliaquim Mangala, ancien défenseur du FC Porto ou encore de Manchester City. Un joli coup de la part des Verts, qui cherchent maintenant à se renforcer en attaque. Deux noms reviennent avec insistance dans le Forez, ceux de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et de Serhou Guirassy (Stade Rennais). Mais pour l’heure, ces deux dossiers n’avancent pas et semblent assez délicats à boucler. Raison pour laquelle, selon les informations du Progrès, une vielle connaissance de Saint-Etienne a proposé ses services à Pascal Dupraz.

Dupraz a refusé le profil de Beric

#ASSE #Mercato

Les pistes se multiplient sur le front de l'attaque à l'@ASSEofficiel car dossiers nombreux.

#Mateta est d'accord pour venir (problème Mayence/Palace) et #Beric a également fait part de son envie de revenir et d'aider le club. #Laurenthess #ALV — Benjamin Danet (@benjamindanet) January 17, 2022

Le média rhodanien avance que Robert Beric, sous contrat avec Chicago Fire depuis son départ de Saint-Etienne en janvier 2020, a proposé à Saint-Etienne de revenir pour une pige de six mois. Une proposition inattendue qui aurait pu séduire les dirigeants stéphanois au vu de l’urgence absolue de recruter un avant-centre lors de ce mercato hivernal. Surtout que Béric est resté dans le coeur des supporters après son but contre l'OL, dans le derby gagné 1-0 en octobre 2019. Mais l’entraîneur Pascal Dupraz a pris personnellement le dossier en main et a refusé l’offre de Robert Beric. En effet, le Slovène ne correspond pas au profil recherché par le staff technique de l’ASSE, qui cherche un avant-centre physique mais un brin plus rapide que Robert Beric. Ce sont surtout les problèmes physiques à répétition du buteur de Chicago qui ont refroidi les décideurs stéphanois, qui cherchent un attaquant immédiatement apte à renforcer les Verts. Reste maintenant à voir si les pistes Mateta et Guirassy vont finir par se concrétiser. Saint-Etienne aimerait enrôler l’un de ces deux attaquants sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison…