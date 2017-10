ASSE : Dugarry qualifie de « scandaleux » l’imbroglio Bamba

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison canon à l’AS Saint-Etienne (4 buts et 1 passe décisive en L1), Jonathan Bamba a été envoyé jouer avec l’équipe réserve.

La cause de cette mise à l’écart ? Un désaccord autour de la prolongation du joueur prêté la saison dernière à Angers, et qui sera en fin de contrat en juin 2018 dans le Forez. Une situation qui semble bloquée et que Christophe Dugarry considère scandaleuse. « Sous prétexte que le gamin ne veut pas prolonger, tu le mets en réserve ? C'est scandaleux de faire ça » a notamment lancé, énervé, le Champion du Monde 1998 sur les ondes de RMC.

En réalité, l’imbroglio est total autour de l’attaquant de l’ASSE. Selon les informations de la radio, l’AS Saint-Etienne assure avoir fait une offre de contrat avec une revalorisation salariale à hauteur de 65.000 euros par mois à l’attaquant des Verts (qui touche actuellement 15.000 euros). Problème : les représentants de Jonathan Bamba affirment ne pas avoir reçu cette offre juteuse. Ainsi, le dialogue serait actuellement « rompu » entre les deux parties. Une situation inconfortable pour le joueur, mais également pour Oscar Garcia, qui apprécie énormément les qualités de Jonathan Bamba…