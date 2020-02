ASSE : Ruffier privé de derby, Puel cartonne son agent !

Dans : ASSE.

Après la défaite à Brest la semaine dernière, Claude Puel a effectué un choix très fort en écartant Stéphane Ruffier pour la réception de Reims (1-1).

C’est donc Jessy Moulin qui a gardé les cages de l’ASSE face aux Champenois, avec réussite jusqu’au temps additionnel dans lequel il a concédé l’égalisation de Reims sur penalty. Plus tôt dans la semaine, la polémique Ruffier avait pollué l’actualité de Saint-Etienne, l’agent de l’international français dézinguant notamment Claude Puel. « Pour moi, le problème de Saint-Etienne ce n’est pas Ruffier, c’est Claude Puel » attaquait notamment Patrick Glanz. Avec de telles déclarations, il semblerait que l’agent de Stéphane Ruffier ait condamné la carrière de son poulain à l’ASSE puisque Claude Puel n’a aucunement l’intention de réintégrer son ancien n°1 pour le derby à Lyon la semaine prochaine.

« Il faut préparer le derby. Je ne pense pas qu'il y ait de nouveau venu dans l'équipe contre Lyon. Jessy Moulin est un excellent gardien. Nous avons la chance d’avoir deux très bons gardiens. Je suis satisfait des deux, satisfait de Jessy, satisfait du match qu’il vient de disputer. Je pense qu’il est apte à jouer le derby » a indiqué Claude Puel avant de se montrer plus offensif envers l’agent de Stéphane Ruffier. « Si Ruffier peut revenir rapidement ? Je n’en sais rien. Je me concentre sur ceux qui sont présents, qui sont dans un collectif et dans des dispositions à tout donner pour l'équipe, c'est tout, et quels que soient les joueurs. Les déclarations de son agent ? C'est regrettable pour Stéphane de s'entourer de la sorte, tout simplement. C'est son problème, sa responsabilité. C'est regrettable d'être entouré par cet individu. Il n'y a pas grand-chose d'autre à commenter, cela n'en vaut pas la peine » a lâché Claude Puel. L’ambiance est plus volcanique que jamais dans le Forez…