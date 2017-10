ASSE : Diony, c’est plus Anelka qu’Inzaghi

Dans : ASSE, Ligue 1.

Recrue offensive de premier choix à Saint-Etienne, Loïs Diony n’a pas encore répondu aux attentes. Cela n’empêche pas Oscar Garcia de continuer à lui faire confiance, même si les Verts auraient bien besoin d’un buteur efficace dans cet automne un peu plus délicat au niveau des résultats et du jeu. Conscient des exigences, l’ancien dijonnais espère rapidement débloquer son compteur, même s’il ne faut pas forcément s’attendre à le voir poser sa tente dans la surface de réparation. Cela se comprend à travers son entretien à But !, où il se confie sur ses modèles et les joueurs qu’il aime regarder évoluer.

« Petit, mon idole c’était Nicolas Anelka. J’ai énormément apprécié son jeu, sa gestuelle, son style. Je n’ai jamais été trop porté sur les profils de “chasseurs” à la Inzaghi. En revanche, Drogba, Eto’o, Suarez ou Benzema m’inspirent. Même si je suis aujourd’hui professionnel, je continue de regarder les matches des grands attaquants », a livré l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne, qui malgré sa belle saison à Dijon en 2016-17, sait qu’il a encore beaucoup à apprendre pour faire le bonheur des Verts.