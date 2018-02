ASSE : Diony accuse les supporters de l'avoir enterré trop vite

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Recruté pour 10ME en provenance de Dijon cet été, Loïs Diony ne s’est jamais imposé à l’AS Saint-Etienne. Incapable de mettre un but, l’attaquant de 25 ans a été prêté à Bristol City lors du mercato hivernal. Forcément, l’ex-attaquant du DFCO est un peu amer quand il s’agit d’évoquer son passage express à Saint-Etienne. Sur le site Peuple-Vert, il a accepté de revenir sur cette expérience douloureuse. Selon lui, il n’est pas le seul fautif. Il accuse notamment les supporters de l’avoir attaqué trop vite, et trop systématiquement.

« Au début, les supporters t’aident, même quand ça ne va pas. Ensuite, ils t’attaquent pour une simple perte de balle… Je me suis toujours donné à 100% pour l’équipe, mais le fait de ne pas marquer de but n’a jamais cessé de faire de moi une cible pour les supporters. Lors des cinq ou six premiers matchs, je n’ai pas eu la chance de marquer. Quand j’y repense, je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de marquer. À l’époque l’équipe était en difficulté. Peut-être en ai-je trop fait. Les joueurs ont besoin de soutien. Si tu ne te sens pas aimé, ça devient difficile de tout donner. Les supporters étaient derrière moi au départ mais l’équipe a traversé une période difficile. Nous perdions chaque week-end. Le premier joueur qui a pris la critique c’était moi, mais ce n’était pas seulement de ma faute, je ne jouais pas seul » a expliqué Loïs Diony, visiblement déçu du traitement dont il a été victime à Saint-Etienne. Reste désormais à voir s’il reviendra dans le Forez ou s’il poursuivra l’expérience en Angleterre à l’issue de la saison.