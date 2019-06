ASSE : Deux ventes bouclées, le mercato est lancé

Dans : ASSE, Mercato, Metz.

Comme beaucoup de clubs de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne n’a pas encore lancé les grandes manœuvres en ce qui concerne le recrutement.

Néanmoins, les Verts ont de quoi faire avec les départs. Et si celui de William Saliba occupe forcément les esprits et les médias, deux ventes ont été finalisées ces derniers jours, rappelle L’Equipe. Il s’agit de Jorginho, qui n’a jamais su s’imposer dans le Forez et a pris la direction du club bulgare de Ludogorets pour un peu moins d’un million d’euros.

Autre vente actée sur le principe, celle d’Habib Maïga, en vue cette saison avec le FC Metz, et qui va rester en Lorraine. Le club promu a utilisé à 16 reprises son milieu de terrain défensif, ce qui permet de lever obligatoirement son option d’achat pour un million d’euros. L’Ivoirien va donc s’engager définitivement avec Metz, et représente donc un deuxième départ à petit prix pour Saint-Etienne, qui dégraisse donc son effectif avec des jeunes joueurs qui n’avaient pas su prendre leur chance chez les Verts.