ASSE : Puel change d’avis, ce taulier va rester !

Dans : ASSE.

Mercato rime avec dégraissage cet été à Saint-Etienne, qui souhaite se séparer de la majorité de ses joueurs expérimentés à gros salaire.

Stéphane Ruffier, Loïs Diony ou encore Ryad Boudebouz sont ainsi vivement poussés vers la sortie. Le gardien historique des Verts est courtisé par Montpellier et plusieurs clubs turcs, mais il souhaite honorer sa dernière année de contrat dans le Forez. Quant aux deux joueurs offensifs, remplaçants la plupart du temps la saison dernière, ils ne croulent pas sous les offres mais Saint-Etienne a bon espoir de leur trouver un point de chute. En attaque, un autre joueur expérimenté semblait sur le départ en la personne de Wahbi Khazri. Mais selon les informations de Manu Lonjon, l’international tunisien devrait finalement rester du côté de Geoffroy-Guichard.

En effet, le journaliste a indiqué sur son compte Twitch que Claude Puel comptait finalement sur l’ancien meneur de jeu de Bastia pour mener le jeu à l’AS Saint-Etienne la saison prochaine. Un choix assez logique, quand on sait que Khazri est aussi bien capable d’évoluer en attaque ou dans un rôle plus reculé de meneur de jeu. La saison prochaine, le Tunisien devrait toutefois voir débarquer un sacré concurrent dans son secteur de jeu en la personne d’Adil Aouchiche. Le milieu offensif de 17 ans, qui a refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur du PSG, doit s’engager dans les jours à venir à Saint-Etienne. Et au vu de la cote qui était la sienne en Allemagne et chez plusieurs gros clubs de Ligue 1 dont Rennes et Lille, il est clair que le Titi du Paris SG ne débarque pas à Saint-Etienne pour cirer le banc. La concurrence risque donc de faire rage chez les Verts l’an prochain, et ce ne sont pas les supporters qui vont s’en plaindre…