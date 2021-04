ASSE : Desjoyaux ne rachètera pas les Verts

Dans : ASSE.

Annoncé comme l'un des candidats locaux à la reprise de l'AS Saint-Etienne, Jean-Louis Desjoyaux a fait savoir que ce n'était pas le cas.

Depuis 24 heures et l’annonce officielle de la mise en vente de l’AS Saint-Etienne par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo les rumeurs se multiplient sur les éventuels repreneurs. Si on a évoqué des offres venues de Suisse, des Etats-Unis et d’Arabie Saoudite, c’est une entreprise locale qui a semblé en mesure de postuler au rachat des Verts. En effet, installée de longue date à Saint-Etienne, le fabricant et installateur de piscine Desjoyeaux était annoncé comme l’un des candidats à la reprise. Mais dans Le Progrès, Jean-Louis Desjoyaux, président directeur général de cette société, a fermement démenti vouloir reprendre les Verts.

Une prise de position très ferme et qui ne laisse pas la place au moindre doute. « Je ne suis pas intéressé par la reprise de l’ASSE. Je suis attaché au club, j’en parle régulièrement avec le président Romeyer et je suis comme tout le monde, je souhaite que le club s’en sorte par le haut et que l’on puisse de nouveau assister à de bons matches de football. Mais le football professionnel c’est compliqué, il faut beaucoup d’argent, des moyens financiers colossaux. Pour exister au plus haut niveau, il faut au minimum 250 millions d’euros. Je suis président de l’Etrat avec 550 licenciés, nous avons racheté le club d’Andrézieux et nous sommes bien où nous sommes mais cela s’arrêtera là », a expliqué, dans le quotidien régional, le grand patron de l’entreprise Desjoyaux. De son côté, Le Progrès avance la piste d’Olivier Markarian, patron de la société Markal spécialisée dans les produits bio.